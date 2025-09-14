Homem saca arma para separar briga em shopping de Santo André (SP)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sacando uma arma dentro do Grand Plaza Shopping, em Santo André (SP), para separar uma briga na noite de ontem.

O que aconteceu

Confusão começou em frente à praça de alimentação. No vídeo é possível ver que o confronto teve início na área de restaurantes do Grand Plaza Shopping.

Três jovens trocaram socos e chutes. As imagens mostram dois rapazes brigando, com socos e pontapés, até que um terceiro entra no confronto. O grupo chegou a se chocar na divisória de vidro de um restaurante, sob o olhar de quem passava pelo corredor.