Desaparecidos no Paraná: polícia encontra munições em sítio ligado ao caso

"É comum que ainda sejam encontradas munições algum tempo depois [do desaparecimento]", disse o delegado. "Lá é uma região rural, onde a mata é extensa e dificulta o trabalho da polícia e da perícia de localizar os estojos de arma", acrescentou Andrade, em coletiva de imprensa.

Amigos ganhavam dinheiro cobrando dívidas há 13 anos. O serviço era ofertado para credores que estavam com dificuldade de receber um determinado valor, como era o caso de Alencar. Segundo a polícia, o contratante vendeu um imóvel em Icaraíma por R$ 255 mil, mas não recebeu o valor.

Carro onde os quatro homens viajaram foi encontrado na madrugada de sábado. O Fiat Toro estava enterrado em uma área de mata perto de Icaraíma e tinha marcas de tiro e vestígios de sangue.

Principal hipótese da polícia é de que os quatro foram mortos. Membros da Polícia Civil, da Polícia Militar Ambiental e do Corpo de Bombeiros realizaram buscas pelos corpos dos desaparecidos neste fim de semana.

Principais suspeitos do desaparecimento são pai e filho. Antônio Buscariollo e Paulo Buscariollo chegaram a ser ouvidos, mas negaram envolvimento no crime e foram liberados. Eles fugiram de Icaraíma um dia depois de prestar depoimento.