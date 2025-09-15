Dentista faz dívida de R$ 400 mil por vício: 'Roubei os filhos pra apostar'

Nos esportes eu tinha que esperar o final do jogo para saber se ganhei ou perdi. Já nos cassinos essa espera é de apenas dez segundos. Foi aí que perdi o controle.

O celular virou o principal gatilho. Bastava um momento ocioso, como a falta de um paciente, para entrar em sites de apostas. "De vez em quando, a gente ganha, e isso cria a ilusão de que pode ganhar sempre. Nossa cabeça só se lembra das vitórias e esquece das perdas."

Apartamento em risco

Em março deste ano, o dentista acumulou uma dívida de R$ 60 mil. Já havia procurado um psiquiatra por conta própria, e os pais imaginaram um surto isolado. Envergonhado, jurava que não voltaria a apostar, mas seguia ocultando a dimensão do problema.

Três meses depois, as dívidas já passavam de R$ 400 mil. O pai dele descobriu que o apartamento fora colocado em risco sem o conhecimento da esposa, o que abalou a confiança da família.

O celular foi confiscado e apenas dois contatos ficaram liberados. A família buscou ajuda profissional, decidiu pela interdição e implantou uma planilha de fluxo de caixa para que a nora assumisse as contas, enquanto os parentes quitaram os empréstimos mais caros para salvar o imóvel.