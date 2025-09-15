Empresário vira réu por morte de gari em Belo Horizonte

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, assassinado a tiros em Belo Horizonte, no mês passado.

O que aconteceu

Renê, que já havia confessado o crime, agora é passa a ser réu na ação. Ele vai responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Prisão preventiva do empresário foi mantida. A defesa de Renê havia solicitado a liberdade dele, mas a Justiça entendeu que ele deverá aguardar o julgamento dentro da cadeia.