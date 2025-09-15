Quem era Gabriel Farrel, empresário que morreu em acidente com paraquedas

Gabriel tinha experiência com esportes radicais e publicava vídeos nas redes sociais. Dois dias antes de morrer, ele publicou um vídeo voando de paramotor em uma praia do Rio.

No dia em que morreu, Gabriel publicou um vídeo falando sobre "valorizar a vida". "É diário, é de graça, é imperdível", afirmou em mensagem.

Quem era Gabriel Farrel?

Empreendedor e influenciador era dono da franquia de pizzarias Borda e Lenha. Ele tinha cerca de 65 mil seguidores no Instagram, onde postava imagens de viagens, dicas de empreendedorismo e mensagens motivacionais.

Ele ficou conhecido após participar do reality show Shark Tank Brasil e conseguir aporte financeiro para crescimento da própria pizzaria. Em 2021, Gabriel conseguiu R$ 300 mil em troca de participação de 50% no investimento do ator Felipe Tito e do investidor José Carlos Semenzato.

Gabriel deixou a faculdade de engenharia em 2015 para abrir o negócio. Ele começou em 2016, preparando pizzas assadas em forno a lenha itinerante para eventos.



Em 2018, abriu a própria loja em Botafogo, focada em entregas. Em 2020, a unidade em Botafogo deu origem a duas franquias, na Tijuca e na Barra.