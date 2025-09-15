Delegado assassinado em SP foi jurado de morte pelo PCC, segundo MP-SP

Fontes foi perseguido e morto. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle e bate em um ônibus. Homens fortemente armados descem e alvejam o veículo em que estava o ex-delegado-geral.

Morte pode ter relação com atuação do delegado. Entre 2019 e 2022, Fontes exerceu o cargo de delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Fontes era inimigo do PCC e tinha rivais até dentro da polícia.

A equipe de Fontes indiciou todos os líderes do PCC no início dos anos 2000 por formação de quadrilha. Por conta disso, os criminosos foram mandados para RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) no CRP (Centro de Readaptação Penitenciária) de Presidente Bernardes, inaugurado em abril de 2002 para abrigar integrantes de facções criminosas.

Foi Fontes também quem divulgou os primeiros organogramas do PCC, com Marcola, Cesinha e Geleião no topo. Fontes, durante muitos anos, recebeu ameaças de morte de integrantes do crime organizado.

O ex-delegado-geral também prendeu mulheres de líderes do PCC, como Aurinete Carlos Félix, casada com César Roriz Silva, o Cesinha, e Petronilha de Carvalho, esposa de José Márcio Felício, o Geleião, ambos fundadores do PCC e já mortos. As prisões ocorreram em meados dos anos 2000, quando ele era titular da Delegacia de Roubo a Bancos do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).