SSP envia forças especiais para Praia Grande após execução de ex-delegado

Equipes atuam em campo para identificar autores do crime, informou a SSP-SP. Autoridades da alta cúpula da secretaria também estão a caminho da Baixada Santista para auxiliarem nas buscas.

Determinei integração de força-tarefa, com prioridade definida pelo governador Tarcísio, para prender os criminosos. O procurador-geral de Justiça ofereceu o apoio do GAECO.

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo

Gaeco vai apoiar a Polícia Civil na investigação do crime. O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, lamentou o episódio e expressou solidariedade aos membros da Polícia Civil.

Atentado pode ter sido encomendado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Em 2019, o MPSP (Ministério Público de São Paulo) denunciou que Fontes e outros três policiais foram jurados de morte pela facção após uma série de transferências de presos da liderança do comando de presídios do estado para o sistema federal.

Apesar das suspeitas, secretário executivo da SSP-SP diz que é prematuro confirmar a ordem. Ao UOL, Osvaldo Nico Gonçalves explicou que é cedo para apontar os envolvidos nos crimes.

Mandado pelo PCC, afirmou o Ministério Público

Alta cúpula da facção havia determinado a morte do Fontes. A denúncia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) veio à tona em agosto de 2019 — após lideranças da facção deixarem o sistema prisional estadual.