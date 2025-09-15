MP-PB denuncia Hytalo Santos e marido por exploração sexual de crianças

O Ministério Público da Paraíba denunciou hoje o influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Vicente, por exploração sexual infantojuvenil e outros dois crimes. O órgão disse que a investigação apontou que a dupla agia com "modus operandi estruturado e premeditado, voltado à exploração sexual de crianças e adolescentes".

O que aconteceu

Casal foi denunciado por três crimes. Sendo eles: tráfico de pessoas por agenciar e aliciar adolescentes e suas famílias; produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes; e favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável.

O MP-PB disse que a dupla oferecia "promessas ilusórias" aos jovens e famílias. Isso ocorria para controlar a liberdade e vida íntima das vítimas, visando a exploração sexual delas. Também apontou que a produção do conteúdo almejava a monetização e aumento do engajamento digital, além do incentivo à prática de atos sexuais —incluindo a exposição de adolescentes em locais voltados à exploração sexual.