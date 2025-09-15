Influencer brasileiro condenado por tráfico é preso nos Emirados Árabes

O influenciador Lohan Ramires, 30, condenado a mais de 26 anos de prisão por uma série de crimes, entre os quais tráfico de drogas, foi preso nos Emirados Árabes Unidos e será transferido de volta ao Brasil.

O que aconteceu

Lohan, que era considerado foragido da Justiça de Minas Gerais, foi preso no dia 4 de setembro. No entanto, a Polícia Civil de Minas Gerais só foi informada da prisão dele pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos nesta segunda-feira.

Influenciador segue detido no Oriente Médio. A PCMG informou que já iniciou os trâmites legais para a extradição dele, a fim de que o influenciador cumpra as penas estipuladas pela Justiça mineira.