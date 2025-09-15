Inimigo do PCC e com rivais na polícia: quem era o ex-delegado executado

Fontes também prendeu mulheres de líderes do PCC. Entre outras, ele prendeu Aurinete Carlos Félix, que era mulher de Cesinha, e Petronilha de Carvalha, esposa do Geleião.

Jurado de morte pela PCC. A alta cúpula da facção havia determinado a morte de Fontes há alguns anos, segundo o Ministério Público de São Paulo.

Delegado se tornou alvo da facção devido às transferências de presídios dos líderes da facção. De acordo com o MPSP, foi por ordem de Fontes, quando ele era o chefe da polícia paulista entre 2019 e 2022, que 16 lideranças do PCC que cumpriam penas em Presidente Venceslau (SP), Marcola incluso, foram transferidos para o sistema federal em outros estados. Desde então, as lideranças do PCC não retornaram ao seu estado de origem.

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros hoje na Praia Grande, no litoral paulista Imagem: Divulgação/Prefeitura de Praia Grande

Cúpula do PCC enviou ordem para matar Fontes e outras duas pessoas em março de 2019, conforme a promotoria. Um recado assinado pela liderança encomendando a morte foi encontrado pela Polícia Civil em uma residência na zona leste da capital paulista, à época.

Ruy já havia escapado em outra oportunidade de um plano para assassiná-lo. Esse episódio ocorreu em 2010, quando ele trabalhava no 69º DP, na Cohab Teotônio Vilela. Na ocasião, o delegado havia acabado de deixar a delegacia de Roubo a Bancos, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), quando o plano de bandidos ligados ao PCC foi descoberto.