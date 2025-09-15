Mulher cai em bueiro de 3 metros de profundidade no centro de São Paulo

Uma mulher caiu na manhã de hoje em um bueiro, a três metros de profundidade, na região central de São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros.
O que aconteceu
Queda ocorreu na rua São Bento, na região do largo do Café, no centro da capital. Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros paulista, a vítima caiu a cerca de três metros de profundidade e duas viaturas da corporação foram ao local para prestar socorro.
10h00 — queda de pessoal de nível a outro, Rua São Bento - Lago do Café. Informações preliminares: uma vítima caiu dentro de um bueiro, aproximadamente 3 metros. Duas viaturas empenhadas, aguardando atualização do estado da vítima.-- Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 15, 2025
Mulher foi resgatada cerca de uma hora depois do registro da ocorrência. Por volta das 11 horas, o Corpo de Bombeiros divulgou que a vítima foi retirada do buraco com contusões em membros inferiores, mas foi socorrida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vergueiro, e seu estado de saúde é estável.
Uma das hipóteses investigadas é de que a tampa do bueiro tenha cedido quando a vítima passou pelo local. Uma porta-voz do Corpo de Bombeiros ressaltou, porém, que as causas da queda ainda serão apuradas e confirmadas pela Polícia Civil.
Questionada, Secretaria da Segurança Pública não retornou sobre a causa do acidente. O texto será atualizado em caso de atualizações da pasta.
