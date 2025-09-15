Mutação no clima global vai mudar o tempo no Brasil nas próximas semanas

Sul terá excesso de chuva. Mais ao Sul do país, onde setembro já é um mês naturalmente chuvoso, a influência da oscilação deve intensificar ainda mais as precipitações. Entre os dias 19 e 27, há possibilidade de volumes elevados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Risco de ciclones extratropicais. Além de aumentar a chance de furacões no Hemisfério Norte, a oscilação também favorece a formação de ciclones extratropicais na América do Sul. Assim, não está descartada a ocorrência de mais um ciclone impactando o Sul do Brasil até o fim do mês.

Mais chances de furacões no Atlântico. A oscilação também vai coincidir com o período historicamente mais favorável à formação de ciclones tropicais no Caribe e no Golfo do México. Segundo a MetSul Meteorologia, o movimento ascendente do ar cria condições para mais tempestades e pode intensificar a temporada de furacões no Atlântico Norte.

O que é a Oscilação Madden-Julian?

A OMJ é um dos principais modos de variabilidade da atmosfera tropical. Descoberta nos anos 1970, ela é como de uma onda que percorre a linha do Equador de Oeste para Leste em ciclos de 30 a 60 dias, alternando fases de maior e menor formação de nuvens e tempestades.

Oscilação tem impacto global. Quando ativa, a oscilação intensifica a convecção tropical e aumenta as chuvas. Quando inativa, inibe a formação de tempestades e prolonga períodos secos. Além de afetar regiões tropicais, também interfere em fenômenos de latitudes médias, como ondas de frio e o desenvolvimento de ciclones.