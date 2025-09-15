Assine UOL
Cotidiano

Polícia prende médico suspeito de causar morte de paciente no Rio

Lucas Janone
Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro
Marilha Menezes Antunes morreu após realização de procedimento estético nos glúteos
Marilha Menezes Antunes morreu após realização de procedimento estético nos glúteos Imagem: Reprodução

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (15), o médico José Emílio de Brito. O profissional de saúde é investigado pelo procedimento estético que causou a morte de Marilha Menezes Antunes, de 28 anos.

O que aconteceu

A mulher teve uma hemorragia interna após ter um rim perfurado durante uma lipoaspiração e um enxerto de glúteos. A cirurgia, que aconteceu em primeiro de setembro, teria custado cerca de R$ 5 mil.

A família acusa a equipe médica de negligência. E relata que a clínica, onde aconteceu o procedimento, só acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após as complicações na cirurgia terem se agravado.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu um mandado de prisão temporária em nome do médico, após pedido do Ministério Público. José Emílio de Brito foi localizado e preso em seu apartamento, no bairro da Tijuca, Zona Norte da cidade.

