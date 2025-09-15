Quem é o médico brasileiro ameaçado por 'elogiar' assassino de Charlie Kirk

UOL busca confirmação oficial dos vínculos. A Secretaria de Saúde de Pernambuco e a Unimed Recife foram demandadas para esclarecer as informações. As respostas serão incluídas assim que houver retorno.

Clínica desligou o médico

Recife Day Clinic anunciou banimento definitivo. Além da neurocirurgia, Barbosa se apresenta como especialista em cefaleia e dor, foco que coincide com sua atuação na clínica. O desligamento veio logo após a repercussão do caso.

Clínica disse que opiniões eram pessoais e não refletiam seus valores. Em nota, a instituição afirmou que "as opiniões expressas recentemente por um médico que atendia em nossa instituição são estritamente pessoais e não refletem, em nenhuma circunstância, os valores e princípios desta instituição".

O que diziam os pacientes

Avaliações online destacavam dedicação e atendimento humanizado. No site Melhores.com, plataforma de avaliação de profissionais de saúde, o médico tinha nota máxima em dez avaliações. Uma paciente escreveu em 2023: "Muito atencioso, claro nas explicações, além de um atendimento humanizado, valorizando cada detalhe relatado pelo paciente". No Google, há quatro semanas, outra paciente afirmou: "Quero expressar minha imensa gratidão por todo o cuidado e dedicação com minha mãe. Muito obrigada de coração por não ter desistido dela em nenhum momento".