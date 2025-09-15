Quem é o médico brasileiro ameaçado por 'elogiar' assassino de Charlie Kirk

O médico brasileiro que está sendo ameaçado por exaltar o atirador do influenciador de extrema-direita Charlie Kirk é neurocirurgião, com pós-graduação em patologia experimental pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e mais de uma década de atuação em hospitais públicos e privados do Recife.
Quem é o médico
Trajetória combina carreira pública e atuação privada. Ricardo Barbosa é formado pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), onde concluiu mestrado em patologia/patologia experimental (2015-2017). No LinkedIn, cita atuação desde 2009 na rede pública, vinculada ao Hospital da Restauração, além de trabalhos na rede privada, como Unimed Recife e Hospital Esperança Olinda.
UOL busca confirmação oficial dos vínculos. A Secretaria de Saúde de Pernambuco e a Unimed Recife foram demandadas para esclarecer as informações. As respostas serão incluídas assim que houver retorno.
Clínica desligou o médico
Recife Day Clinic anunciou banimento definitivo. Além da neurocirurgia, Barbosa se apresenta como especialista em cefaleia e dor, foco que coincide com sua atuação na clínica. O desligamento veio logo após a repercussão do caso.
Clínica disse que opiniões eram pessoais e não refletiam seus valores. Em nota, a instituição afirmou que "as opiniões expressas recentemente por um médico que atendia em nossa instituição são estritamente pessoais e não refletem, em nenhuma circunstância, os valores e princípios desta instituição".
O que diziam os pacientes
Avaliações online destacavam dedicação e atendimento humanizado. No site Melhores.com, plataforma de avaliação de profissionais de saúde, o médico tinha nota máxima em dez avaliações. Uma paciente escreveu em 2023: "Muito atencioso, claro nas explicações, além de um atendimento humanizado, valorizando cada detalhe relatado pelo paciente". No Google, há quatro semanas, outra paciente afirmou: "Quero expressar minha imensa gratidão por todo o cuidado e dedicação com minha mãe. Muito obrigada de coração por não ter desistido dela em nenhum momento".
Imagem positiva ruiu após a polêmica. Em plataformas como o Google, multiplicaram-se críticas que questionam sua ética e empatia, citando diretamente o comentário sobre Kirk. "Meio contraditório você, que horror comemorando a MORTE, sendo que você sendo médico é pra salvar VIDAS", escreveu uma usuária há dois dias.
Mudança de percepção também afetou redes sociais. Os perfis de Barbosa no Instagram e no Facebook foram apagados depois da repercussão.
Notas de repúdio
SBN (Sociedade Brasileira de Neurocirurgia) repudiou a conduta. A entidade disse adotar medidas cabíveis e afirmou em nota: "A SBN reafirma, de forma categórica, que não compactua com quaisquer atos que se afastem dos princípios fundamentais da medicina".
Cremepe (Conselho Regional de Medicina de Pernambuco) abriu apuração. O órgão informou que seguirá o CPEP (Código de Processo Ético-Profissional), previsto na Resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina) nº 2.306/2022. "Será seguido o rito processual previsto para a devida apuração do caso, e todas as sindicâncias instauradas pela autarquia tramitam sob sigilo processual, a fim de preservar a lisura e a efetividade da investigação", disse em nota.
O comentário do neurocirurgião
Post em rede social desencadeou reação nos EUA. Ricardo Barbosa escreveu no Instagram: "Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical", em referência ao assassinato de Charlie Kirk. A frase circulou em perfis de direita no Brasil e foi enviada a autoridades americanas.
Governo americano respondeu com revogação do visto. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, afirmou que Barbosa entrou em lista de estrangeiros inelegíveis para visitar o país.
Médico fala sobre repercussão
Médico afirma que comentário não reflete sua opinião. Em nota enviada ao UOL, Ricardo Barbosa declarou: "O comentário em questão não reflete minha opinião. Sempre fui contrário ao uso de armas e defensor da paz".
Ele classificou a frase como infeliz e fora de contexto. "Trata-se de uma colocação infeliz, fora de contexto e divulgada por pessoas alheias ao meu círculo. Peço desculpas à família enlutada", escreveu.
Barbosa também alegou distorções em publicações online. Segundo ele, montagens e sobreposições alteraram o sentido do post: "Registro que montagens e sobreposições de imagens distorceram o conteúdo original, em nada condizendo com os princípios que sempre nortearam minha conduta pessoal e profissional: o respeito à vida e à ética".
Neurocirurgião afirma que vai procurar a polícia após receber ameaças. Em entrevista ao colunista do UOL Carlos Madero, disse que a repercussão trouxe ataques pessoais: "Estão atacando meus filhos, minha família. Recebi ameaças de morte".
O médico relatou que está abalado com a situação. Disse que precisou se afastar das redes sociais e do trabalho por causa da pressão: "Estou sendo linchado virtualmente. Nunca imaginei passar por isso, é devastador para mim e para os meus".
O neurocirurgião reiterou que pretende esclarecer tudo oficialmente. Segundo ele, a defesa será feita nos canais adequados: "Confio que a verdade vai aparecer e vou provar que não houve apologia à violência da minha parte".
