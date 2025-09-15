'Pods Confiar': ilegais, vapes são anunciados em menus de iFood e Rappi

As empresas que controlam os algoritmos das propagandas e vendas deveriam barrar os vapes. Edson Vismona, presidente do FNCP, diz que as empresas só se manifestam sobre as irregularidades quando são provocadas: "empresas delegam para o cidadão fazer o controle e se aproveitam disso, 'se me disser onde está a irregularidade, a gente toma providência'. A empresa que domina o algoritmo tem condição de impedir a oferta."

É um absurdo o volume de ofertas. O vape é proibido, mas a proibição não serve para nada. O acesso a esse produto é facílimo. Pelos meios digitais, nas ruas, nas praias, nas baladas. Há um esforço do poder público de suspender ou cancelar CNPJ de lojas que vendam os produtos, mas é insuficiente.

A Abifumo (Associação Brasileira da Indústria do Fumo) disse que vê com preocupação o comércio ilegal de cigarros eletrônicos. A associação é pró regulamentação do produto e acredita que o problema tem a ver com a falta de controle sanitário e restrição de venda. Visão contrária de Jaqueline Scholz, cardiologista e coordenadora da área de cardiologia do Programa de Tratamento do Tabagismo do Incor (Instituto do Coração).

A Abifumo defende uma regulamentação rigorosa para frear este cenário de descontrole, com a criação de regras claras para impedir o acesso de menores de idade e garantir parâmetros sanitários e de segurança estabelecidos pelas autoridades competentes.

Quando há a proibição, facilita a fiscalização. O cigarro é legal e é o produto mais contrabandeado. A legalização não acaba com isso. Tem que ter uma campanha de esclarecimento, como teve com a Lei Antifumo. Foi toda uma regulamentação de como seriam as punições. Cada estado vai se ver diante de cada infrator e vai decidir se o serviço vai ser suspenso. Aí tem que responsabilizar quem tá dando aval para pessoas iludirem os usuários, como nos casos dos aplicativos. Disfarçar a venda é uma infração.

