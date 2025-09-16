Após matar mãe em BH, filho jogou em casas de apostas online, diz delegada

Matteos estava "viciado" em apostas online na busca de uma vida financeira melhor, afirmou a delegada. "Ele queria ter carros e roupas melhores, frequentar melhores restaurantes, por isso exigia mais dinheiro da mãe".

Na visão dele, a mãe tinha a obrigação de proporcionar uma vida melhor, de mais conforto. Ele dizia que a mãe ganhava mais que ele e por esse motivo teria que fornecer aquilo que ele desejava. Ana Paula Rodrigues de Oliveira, delegada da PCMG

Delegada também destacou o perfil "frio e dissimulado" de Matteos. "Nos assustou bastante a frieza dele durante toda a investigação, com tudo aquilo que ele forjou para parecer que não foi ele que cometeu o delito. Ele foi ao velório, chorou, fez manifestações nas redes sociais em prol da genitora e, para além de tudo isso, ainda demonstrou frieza durante os depoimentos".

Relembre o caso

Campos confessou que matou a mãe enforcada na casa onde eles moravam. Depois, ele abandonou o corpo da vítima embaixo de uma viaduto e tentou simular crime sexual para despistar. Exames da polícia indicam que a vítima não foi abusada sexualmente.

Ele disse que a briga ocorreu devido a dívidas de apostas online e empréstimos consignados. Embora as discussões entre os dois fossem frequentes, não há registro criminal de conflitos entre eles. O filho afirmou à polícia que surtou durante a briga em razão dessas dívidas.