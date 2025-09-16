Assassinato escancara como governo de SP cuida de policiais, diz sindicato

O sindicato classificou o caso como uma "grande afronta" às forças de segurança e à máquina pública. Também afirmou que a morte de Ruy Ferraz não pode ficar impune, sob pena de que todo o sistema de segurança pública "caia em descrédito",

Por fim, importante reforçar que a Polícia Civil sofreu, nesta segunda-feira, perda irreparável. Tendo iniciado a carreira na Polícia Civil em 1988, Ruy Ferraz Fontes atuou em diversos setores da instituição até ser alçado a delegado-geral, cargo que exerceu de 2019 a 2022. Sindpesp, em nota

Duas pessoas envolvidas no assassinato foram identificadas. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, informou que os suspeitos estão sendo procurados.

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, que estava de carro. Atualmente ele era secretário de Administração da cidade.

Ferraz era o delegado "inimigo número 1" do PCC. Ele liderou investigações contra a facção, inclusive no caso que prendeu o líder Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola.