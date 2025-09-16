Morte de ex-delegado: carros foram roubados em SP e abandonados após crime

Segundo veículo estava a menos de um quilômetro do local do crime, perto de um carregador de fuzil. Uma cápsula deflagrada e um carregador de pistola também foram encontrados perto do carro, que foi abandonado por uma pessoa que fugiu a pé, segundo testemunhas. Não há no boletim de ocorrência clareza sobre como o carro em questão teria sido usado no crime.

Os dois veículos foram encontrados cerca de uma hora após o crime. O assassinato aconteceu às 18h, a Hilux foi achada às 18h45 e o Jeep Renegade às 19h.

Veículo do ex-delegado era próprio e não tinha blindagem ou seguro. Dentro do carro, a polícia encontrou a arma de uso pessoal de Ruy, que estava dentro de uma bolsa com os pertences dele. A arma foi apreendida para perícia.

Duas pessoas ficaram feridas por tiros durante a perseguição: um jovem de 20 anos e uma mulher de 33, que não correm risco de morte. Os dois estavam na porta de casa e contaram à polícia que foram atingidos após ver veículos passando em alta velocidade e disparos sendo feitos.

Autoria do crime ainda não foi descoberta, mas ex-delegado teve morte determinada pelo PCC em 2019. A informação consta em uma denúncia do MP-SP, que aponta Ruy como um dos três alvos da facção.

Ordem de morte contra Ruy foi emitida em "retaliação" às transferências de presídio, segundo o MP-SP. Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e outras 15 lideranças da cúpula do PCC cumpriam pena em Presidente Venceslau (SP) quando chegou ordem de transferência para o sistema federal — o que desagradou o comando. Desde então, a liderança nunca retornou ao estado.