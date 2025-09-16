Caso Delegado Ruy Ferraz: veja últimas notícias de execução em Praia Grande

Veículo não foi o mesmo usado pelos atiradores. Segundo Derrite, o material foi achado em um veículo que não foi queimado pelos suspeitos, encontrado abandonado ao lado de um carregador de fuzil e de um carregador de pistola a menos de 500 metros do local do crime.

Corpo de Ruy Ferraz será velado hoje até as 15h. Depois, seguirá para o Cemitério da Paz, no Morumbi, onde será enterrado às 16h.

Polícia escuta pessoas próximas a Ruy, que deverão apontar se o ex-delegado foi ameaçado recentemente. A informação foi dada pelo atual delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, no local do crime.

Além de equipes da Polícia Civil, uma força-tarefa da Rota, da Polícia Militar, está em Praia Grande fazendo buscas por suspeitos. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, as equipes foram encaminhadas ao litoral para evitar a fuga dos autores do crime. A SSP mencionou "dezenas" de equipes, mas não detalhou quantas pessoas foram mandadas ao litoral.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.