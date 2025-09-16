Perseguição, capotamento e tiros: a cronologia da morte do ex-delegado

Boletim de ocorrência registra que indícios de disparos de arma de fogo foram encontrados próximos à prefeitura. Segundo o documento obtido pelo UOL, equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) encontraram os vestígios já próximos à Seduc, o que demonstrou que "a perseguição já vinha pelas vias internas até culminar com a execução na Roberto de Almeida Vinhas".

Trajeto feito pelo ex-delegado Ruy Ferraz Imagem: Reprodução/Google Maps

Perseguição foi registrada por câmeras de monitoramento. Após sair da prefeitura, as imagens mostram o carro de Ruy Ferraz trafegando pela rua Primeiro de Janeiro. O ex-delegado tenta acessar a avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, mas colide com dois ônibus e o veículo capota. Em seguida, três criminosos armados com fuzis desembarcam de uma caminhonete e atiram contra Ruy.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, afirmou o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

A ação para matar Ferraz foi "coisa de quem sabe". Três consultores ligados à área de segurança pública disseram ao UOL que a maneira como o crime aconteceu sugere um alto nível de especialização e não descartam a atuação de agentes públicos no crime. Armamento pesado e modus operandi indicam que a morte foi coordenada, disseram os especialistas.

Ex-delegado não estava com o carro blindado que usava no dia a dia. As informações, divulgadas pela Folha de S. Paulo, são do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão (MDB), que era chefe de Ferraz havia pouco mais de oito meses.