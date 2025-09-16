Quem são os membros do PCC presos pelo delegado Ruy Ferraz? Veja nomes

No curso das investigações, apurou-se que a ordem para efetuar os atentados contra os agentes públicos proveio de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, maior liderança da facção, que se encontra preso

Ministério Público, em denúncia

Não se sabe se a facção tem relação com a morte do ex-delegado-geral. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A polícia e a Guarda Civil seguem em investigando para encontrar os autores do crime.

Ação criminosa foi "coisa de quem sabe". Ao UOL, a desembargadora do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), Ivana David, não confirma que a morte foi fruto de encomenda do PCC, mas que os criminosos eram especializados nisso.

A gente não sabe se isso que aconteceu hoje faz parte dessa história que ele tem em combate ao crime organizado ou se eventualmente alguma situação lá, especificamente na Praia Grande, onde o PCC tem um domínio de anos. Então pode ser alguma coisa dele enfrentando o PCC agora lá na Praia Grande. A forma que o crime aconteceu, a forma de desembarque, a forma de contenção, é conduta de gente que sabe.

Ivana David

Em 2019, todos os citados com a missão de matar o ex-delegado-geral foram identificados e denunciados pelo MP-SP. Leia a íntegra das anotações encontradas: