Ex-delegado disse em podcast que não tinha proteção: 'Vivo sozinho'

O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros ontem na Praia Grande (SP), afirmou duas semanas antes de ser assassinado que vivia sem proteção.

O que aconteceu

Ruy disse que não tinha estrutura de segurança na Praia Grande. Declaração foi feita em entrevista a um podcast da CBN e do jornal O Globo. Trecho foi publicado hoje no site da rádio.

Na entrevista, o ex-delegado lembrou que atuou em grandes investigações sobre o PCC. "Desde 2002, fui encarregado de fazer investigações relacionadas com o crime organizado e, especificamente, com relação ao PCC. Eu não tenho... eu tenho proteção de quê? Eu moro sozinho aqui, eu vivo sozinho na Praia Grande, que é o meio deles. Hoje, eu não tenho estrutura nenhuma, não tenho estrutura nenhuma", disse.