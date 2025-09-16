Hacker é preso por vazar dados do youtuber Felca e acessar sistemas público

Um hacker de 26 anos, suspeito de vazar dados pessoais do youtuber Felipe Bressanin, conhecido como Felca, e de invadir sistemas públicos, foi preso na manhã de hoje em Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco.

O que aconteceu

Hacker identificado apenas como Jota vendia informações sigilosas para criminosos. Ele é apontado como o responsável por fornecer os dados pessoais de Felca, que foram usados pelos criminosos que ameaçaram o youtuber no mês passado após vídeo em que ele denunciou a "adultização" de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Além de Jota, outros dois suspeitos foram presos hoje. Um homem de 26 anos foi detido no Rio Grande do Norte por criar uma plataforma que "puxava" de forma ilegal dados pessoais em grupos de WhatsApp; o outro, também de 26 anos, foi preso em São Paulo por integrar uma quadrilha de fraudes contra médicos do Rio Grande do Sul.