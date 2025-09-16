Depoimentos e perícia: como estão investigações da morte de ex-delegado

Além de equipes da Polícia Civil, uma força-tarefa da Rota, da Polícia Militar, está em Praia Grande fazendo buscas por suspeitos. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, as equipes foram encaminhadas ao litoral para evitar a fuga dos autores do crime. A SSP mencionou "dezenas" de equipes, mas não detalhou quantas pessoas foram mandadas ao litoral.

O crime vai ser investigado na cidade de São Paulo, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação e os autores do assassinato devem ser rastreados pelas forças de segurança da capital, mas o delegado-geral Artur Dian afirmou que "todos os policiais civis do estado estão convocados para ajudar nas apurações".

Derrite afirmou que a polícia "não vai descansar" até o crime ser esclarecido. "Estamos trabalhando com os principais departamentos da Polícia Civil e apoio da Polícia Militar para identificarmos e prendermos os criminosos que assassinaram covardemente o delegado aposentado Dr. Ruy Ferraz", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Corpo de Ruy passou por autópsia no Instituto Médico Legal Central, em Cerqueira César, na capital. O resultado do exame ainda não foi divulgado.

O que foi encontrado até o momento?

Dois carros usados pelos suspeitos de envolvimento no crime, que tinham sido roubados na cidade de São Paulo. Um deles foi gravado por câmera de segurança no momento do assassinato e foi achado incendiado a cerca de 1 km de distância do ponto do crime.