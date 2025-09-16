Médico pecuarista morre após queda de avião que ele mesmo pilotava em MS

Família fazia acompanhamento do voo em tempo real e notou quando a aeronave desapareceu do radar. Os parentes de Ramiro contataram outros fazendeiros da região, as autoridades foram acionadas, buscas foram feitas e os destroços do monomotor encontrados em uma área de difícil acesso. O médico não sobreviveu.

FAB disse que as condições meteorológicas na região eram instáveis no momento do acidente. Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira informou que no horário da queda chovia forte com trovoadas. A causa exata do acidente ainda será investigada.

Monomotor Cessna 210 Silver Eagle, fabricado em 1980, estava registrado no nome de Ramiro. A aeronave tinha capacidade para transportar até cinco pessoas e estava com a certificação de aeronavegabilidade regular, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Quem era a vítima

Ramiro Pereira era formado em medicina, com especialidade em ortopedia. Ele também era pecuarista, com fazendas em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Pecuarista era casado e deixa dois filhos: Waldyr Ribeiro Aguiar Paiva Matos, de 37 anos, e Flávio Matos, de 34, além das duas netas.