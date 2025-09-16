Ação que matou ex-delegado é considerada profissional: 'Coisa de quem sabe'

Forma de desembarque e "contenção" são características de treinamento, relataram fontes ouvidas pelo UOL. Tudo começou com uma perseguição em alta velocidade, envolvendo um carro grande e forte. Na sequência, houve a abordagem e o uso de armamento pesado.

O desembarque do carro foi tático e coordenado. O motorista mostrou ter habilidade e não saiu do volante durante o ataque. Outro criminoso fez a "contenção e perímetro", atuando para garantir a segurança da operação e controle do ambiente — esse é o último a embarcar para dar cobertura aos outros.

Outros criminosos assassinaram a vítima, como mostram imagens obtidas pelo UOL. Eles avançaram em direção à vítima, em movimento descrito na linguagem militar como "progressão", e dispararam várias vezes até matá-la.

Após o crime, houve uma "saída tática". Especialistas em segurança pública destacaram que a manobra de ré rápida para deixar o local é "coisa de quem sabe".

Planejamento e operação para morte de Fontes se assemelham à morte de Vinicius Gritzbach. Em novembro do ano passado, homens fortemente armados foram até o Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos, emboscaram e mataram o homem tido como delator de um esquema envolvendo o PCC (Primeiro Comando da Capital) e policiais militares e civis de São Paulo.