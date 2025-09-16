Ouvidoria da Polícia cobra punição ágil e cautelosa por morte de Ruy Ferraz

Fórum Brasileiro de Segurança Pública classificou o ato como um "atentado brutal e premeditado". Em nota, o órgão diz a morte de Ruy foi feita por "pessoas com treinamento e expertise nesse tipo de ação, que busca retaliar, amedrontar e subjugar as forças de segurança pública, responsáveis por investigações relevantes de combate ao crime e à violência nos últimos anos".

A morte do ex-delegado Rui Ferraz Fontes não pode ficar sem resposta das autoridades, que precisam agir de maneira enérgica, porém técnica. Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.

Criminosos o perseguiram de carro até ele bater em um ônibus e desceram do veículo após o acidente, atirando contra ele em seguida. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, perde o controle e é assassinado.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, segundo o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.