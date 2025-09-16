Ruy Ferraz: Derrite diz confiar na polícia de SP e dispensa ajuda da PF

Esse sistema é capaz de cruzar de forma automática esse perfil [balístico] com os perfis existentes dentro da base; Ele vai poder dizer se esses estojos e projéteis já foram usados em algum outro crime, que é possível que haja uma correlação e que o sistema é capaz de fazer isso.

Roberto Reis Monteiro Neto, à Globonews

Diretor-geral do órgão e o Superintendente Regional da PF em São Paulo ofereceram ajuda ao secretário Guilherme Derrite. Ligações feitas por Andrei Rodrigues e por Rodrigo Sanfurgo foram confirmadas pelo próprio secretário durante o velório de Ruy.

Derrite agradeceu a oferta, mas disse que "o estado está amplamente qualificado para atuar no caso". "Eu quero deixar consignado publicamente mais uma vez a confiança que nós temos nas instituições aqui do estado de São Paulo, em especial o trabalho investigativo da Polícia Civil", afirmou.

O secretário também disse que poderia solicitar ajuda em momento oportuno. "A Resposta vai acontecer integralmente e mais rápida possível", disse o secretário.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.