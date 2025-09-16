Por que delegada será julgada separada do marido que matou gari em BH

Caso assine o acordo, a delegada não será processada criminalmente. Como penas previstas para quem firma o acordo de não persecução penal estão prestação de serviços públicos ou pagamento de multa.

Ana Paula também é investigada na esfera administrativa da Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais. Nesse caso, o inquérito ainda não foi concluído e ela pode sofrer desde advertência à suspensão, ou até mesmo perder o cargo de delegada.

Defesa de Ana Paula afirma que decisão da Justiça em desmembrar os casos foi correta. Ao UOL, o advogado Leonardo Avelar Guimarães afirmou estar "de acordo com a decisão porque os fatos apontados no indiciamento contra ela, além de não estarem demonstrados, nada têm a ver com o que se apura no processo relativo ao homicídio".

Guimarães afirma que Ana Paula não tem relação com o crime cometido pelo marido. "Ela não é partícipe e muito menos coautora de quaisquer dos crimes imputados nesse processo. Logo, corretíssima a decisão de desmembramento em relação à sua situação jurídica. A Dra. Ana Paula Balbino, agora, poderá se defender adequadamente em processo próprio".

Promotoria ainda não propôs o acordo de não persecução penal, segundo o advogado. Questionado se a delegada pretende assinar o acordo, Leonardo também ressaltou que só irá se manifestar sobre esse tema em outra ocasião, "sobretudo porque até o momento Ana Paula ainda não se defendeu adequadamente e nem teve a oportunidade de esclarecer os fatos usados para o seu indiciamento".

Empresário vira réu