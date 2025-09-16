Como Ruy Ferraz, ex-delegado morto em SP, virou inimigo declarado do PCC

Transferência para a periferia foi vista como punição. Em 2010, após divergências com o então secretário da Segurança, Antonio Ferreira Pinto, Ruy foi deslocado para o 69º DP, na Cohab Teotônio Vilela, um dos mais violentos de São Paulo. Nos bastidores, a medida foi interpretada como retaliação após ele denunciar que advogados ligados à facção pagavam propina a autoridades do sistema penitenciário.

Pressão constante

A trajetória de Ruy Ferraz foi marcada por atentados e ameaças sucessivas. Em 2010, policiais prenderam dois homens armados de fuzil em frente ao 69º DP, apontados como integrantes de um plano do PCC para matá-lo.

Dois anos depois, sobreviveu a um ataque na Via Anchieta. Ele estava acompanhado de uma investigadora quando foi fechado por criminosos. Houve troca de tiros, um dos suspeitos morreu e a policial foi baleada no pescoço, permanecendo 45 dias internada.

Mesmo diante das ameaças, Ruy foi escolhido para chefiar a Polícia Civil. Em 2018, o então governador João Doria anunciou sua nomeação como delegado-geral, destacando sua experiência no enfrentamento ao crime organizado. A escolha foi interpretada como um recado político de que o combate ao PCC seria prioridade da gestão. No cargo, Ruy comandou a corporação até 2022, período em que reforçou operações contra facções e defendeu maior integração entre polícia e Ministério Público.

Em 2020, voltou a ser alvo em uma emboscada no Ipiranga. Ruy reagiu e chegou a atingir um dos criminosos, que conseguiu fugir. No ano seguinte, em maio de 2022, sofreu nova tentativa de assalto na Avenida do Estado, mas os ladrões desistiram ao perceber que o carro era blindado.