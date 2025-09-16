Ex-delegado morto em SP escapou de assalto e de pelo menos 4 atentados

O assalto de 2023 se soma a uma série de episódios violentos enfrentados por Ruy. Em 2010, quando chefiava o 69º DP, na Cohab Teotônio Vilela, investigadores flagraram dois homens armados com fuzil em frente à delegacia. Segundo a polícia, eles estavam de tocaia para assassiná-lo a mando do PCC.

Dois anos depois, em 2012, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato na Via Anchieta. Ruy viajava com uma investigadora da Polícia Civil quando foi fechado por criminosos. Houve troca de tiros, um dos suspeitos morreu e a policial foi baleada no pescoço, ficando 45 dias internada.

Em 2020, o delegado reagiu a uma emboscada de assaltantes no Ipiranga, zona sul da capital. Ele conseguiu atingir um dos criminosos, que fugiu. No ano seguinte, em maio de 2022, sofreu nova tentativa de assalto na Avenida do Estado, mas os ladrões desistiram ao perceber que o carro em que estava era blindado.

Trajetória marcada por riscos

Ruy também enfrentou pressões internas e transferências inesperadas. Em 2010, após divergências com o então secretário da Segurança, Antonio Ferreira Pinto, foi deslocado da 5ª Delegacia de Roubos a Bancos do Deic para o 69º DP, na Cohab Teotônio Vilela, zona leste da capital. O distrito era considerado um dos mais violentos de São Paulo e, segundo apuração da Folha de S.Paulo, o delegado chegou a temer pela própria vida.

Nos bastidores, a transferência foi vista como punição. Colegas apontaram que ela ocorreu depois de Ruy denunciar ao Ministério Público que advogados ligados ao PCC pagavam propina a autoridades do sistema penitenciário. Após levar o caso à cúpula da Secretaria da Administração Penitenciária, sofreu represálias e acabou afastado do Deic.