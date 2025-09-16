Tarcísio diz que ex-delegado não tinha pedido proteção: 'Nós daríamos'

O governador disse que estuda implementar a escolta automática para autoridades que trabalharam no combate ao crime organizado. "É a pessoa se desligar do cargo e ela já contar com um efetivo policial, com escolta e com segurança", explicou Tarcísio. Segundo ele, é preciso "proteger essas pessoas", porque elas podem sair do seu trabalho, "mas a memória do crime fica".

A SSP disse que os delegados geral e adjunto têm, "durante o exercício das funções, corpo próprio de segurança". A Secretaria de Segurança Pública afirmou que os ex-delegados podem pedir a escolta.

Ferraz era jurado de morte pelo PCC. A alta cúpula da facção criminosa havia determinado a morte do ex-delegado há alguns anos, segundo o Ministério Público de São Paulo. Ele trabalhou no caso que prendeu Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, e no combate ao Primeiro Comando da Capital no estado.

Tarcísio se referiu o assassinato do ex-delegado como um "crime bárbaro" e disse que os suspeitos "conhecerão o peso da Justiça". O governador disse que ainda não é possível afirmar que o crime foi cometido por uma facção criminosa, mas ressaltou que nenhuma hipótese será afastada. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que duas pessoas suspeitas foram identificadas e são procuradas pela polícia.

Relembre o caso

Ruy Ferraz foi morto a tiros em Praia Grande (SP). Os suspeitos perseguiram o carro em que ele estava até o ex-delegado colidir com um ônibus. Os criminosos então desceram do veículo em que estavam e fizeram mais de 20 disparos contra Ferraz.