Tiro de fuzil quebrou osso de morador em ação que matou ex-delegado-geral

Eles correram para dentro de casa, mas tia e sobrinho foram atingidos. "Quando vimos, eles já tinham sido baleados, estavam ensanguentados se arrastando pelo portão'', lembra a mulher. Os dois foram levados ao Hospital Municipal Irmã Dulce.

Eu estava na hora aqui no meu portão e fiquei em um estado de choque tão grande, parado, vendo aquela correria. Depois que fui me dar conta que minha filha e meu neto tinham sido baleados. Eu nem lembro de quase nada, só lembro de um clarão na rua.

Pai da mulher e avô do rapaz baleados (ele preferiu não se identificar)

O jovem de 20 anos teve o osso da perna quebrado, segundo a família. "O tiro de fuzil fez um estrago muito grande na canela dele. Ele está internado e vai precisar passar por cirurgia e depois por gaiola (sistema de fixação externo)", contou a avó. O UOL também entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para ter informações sobre o estado de saúde dele, mas ainda não teve retorno.

A tia do rapaz já recebeu alta. A equipe médica informou aos familiares que ela, diferentemente do jovem, foi atingida por balas de pistola. Uma delas atravessou sua perna, enquanto a outra ficou alojada no membro e precisou ser retirada. Agora, ela segue em casa se recuperando.

Tem pessoas ainda achando que a gente tinha alguma participação no crime, elas não sabem o que falam. A gente não pode mais ficar na frente de casa? Fomos vítimas de bala perdida.

Mãe da mulher baleada

Morto a tiros de fuzil