Polícia identifica um dos envolvidos na morte de Ruy Ferraz, diz Derrite

Carro no qual material que identificou suspeito foi encontrado não foi o mesmo usado pelos atiradores. Segundo Derrite, o material foi achado em um veículo que não foi queimado pelos suspeitos, encontrado abandonado ao lado de um carregador de fuzil e de um carregador de pistola a menos de 500 metros do local do crime.

Derrite não disse qual a participação do suspeito no crime. "O que posso falar é que temos a identificação e qualificação. É fundamental que a nós consigamos realizar a prisão para conseguimos realizar a captura de todos os envolvidos".

Entre as motivações analisadas pela polícia estão retaliação do crime organizado e a atuação de Ferraz como secretário em Praia Grande. Ruy era secretário de Administração do município do litoral paulista.

Derrite falou sobre o assunto durante o velório do ex-delegado-geral. O corpo de Ruy foi levado do carro da funerária para dentro do Hall Monumental do Palácio 9 de Julho por policiais do Grupo de Operações Especiais.

Corpo de Ruy Ferraz será velado até as 15h e seguirá para o Cemitério da Paz, no Morumbi, onde será enterrado às 16h.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.