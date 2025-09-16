Novo vídeo mostra início de perseguição que terminou na morte de Ruy Ferraz

Criminosos atiram contra o carro de Ferraz, que foge. Ainda não há informações oficiais se o ex-delegado foi atingido nesse momento.

Perseguição durou cerca de dois minutos e foi gravada por câmeras de monitoramento. Ao perceber que era alvo de uma tentativa de homicídio, Ferraz acelera o veículo pela rua Primeiro de Janeiro e tenta acessar a avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, mas colide com dois ônibus e capota o veículo. Em seguida, três criminosos armados com fuzis desembarcam da caminhonete e atiram contra Ruy.

Trajeto feito pelo ex-delegado Ruy Ferraz Imagem: Reprodução/Google Maps

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado. Segundo o delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian, Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

A ação para matar Ferraz foi "coisa de quem sabe". Três consultores ligados à área de segurança pública disseram ao UOL que a maneira como o crime aconteceu sugere um alto nível de especialização e não descartam a atuação de agentes públicos no crime. Armamento pesado e modus operandi indicam que a morte foi coordenada, disseram os especialistas.

Ex-delegado não estava com o carro blindado, que usava no dia a dia. As informações, divulgadas pela Folha de S. Paulo, são do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão (MDB), que era chefe de Ferraz havia pouco mais de oito meses. O carro usado pelos criminosos já foi localizado pela polícia.