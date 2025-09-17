Caso Evandro: STJ mantém decisão que absolveu os 4 acusados pelo crime

STJ reconheceu que as provas contra os réus foram obtidas de forma ilícita. A Corte manteve a posição adotada em 2023 pelo TJPR de que as confissões dos réus ocorreram mediante tortura por agentes da Polícia Militar paranaense.

Absolvição considerou fatos revelados pelo jornalista Ivan Mizanzuk no podcast Projetos Humanos. Em 2020, Mizanzuk divulgou áudios que confirmavam a tortura sofrida pelos acusados para que confessassem o assassinato do garoto, apesar de todos negarem a autoria do crime.

Ministro relator Sebastião Reis Júnior disse que o próprio governo do Paraná reconheceu erro na condução do caso. Já o ministro Rogério Schietti Cruz decidiu que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público sejam notificados do caso para evitar que o Estado repita práticas que violem os direitos fundamentais dos investigados por órgãos públicos.

Defesa dos réus celebrou a decisão do STJ, classificada como "um marco" e "uma vitória do Estado Democrático de Direito". A reportagem procurou o MP-PR para pedir posicionamento, mas não obteve retorno.

Relembre o caso

Em 1992, o garoto Evandro Ramos Caetano, de 6 anos, foi sequestrado. Alguns dias depois, o corpo dele foi encontrado em um matagal de Guaratuba (PR) com órgãos arrancados e pés e mãos cortados.