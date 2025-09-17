Tremores na Grande BH: epicentro em cidade registra 2,9º na escala Richter

Dois tremores de terra foram registrados no estado de Minas Gerais entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Ambos ocorreram próximos ao município de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

O que aconteceu

O primeiro tremor atingiu magnitude 2.9 mR e o segundo 2.5 mR. Um aconteceu ontem às 22h12 (horário de Brasília) e o outro às 02h25, cerca de quatro horas após o primeiro evento.

Há relatos de que os abalos foram sentidos em Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves, Betim, Ibirité, Esmeraldas e em outros municípios da região. Os tremores foram registrados pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisados pelo Centro de Sismologia da USP.