Helicópteros do Exército são vistos carregando viaturas no ar no RJ; vídeo

Dois helicópteros do Exército Brasileiro chamaram a atenção no céu da cidade de Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro. Durante os voos, eles foram vistos carregando viaturas.

O que aconteceu

Ação é uma série de exercícios do 1º Esquadrão de Cavalaria Aeromóvel na Operação Tormenta 2025. Ela aconteceu entre os dias 9 e 12 de setembro.

O helitransporte é uma atividade desafiadora e requer cuidadoso planejamento e execução, disse o Exército em nota. Essa foi a primeira vez que aconteceu o sobrevoo na cidade —sede do esquadrão (assista ao vídeo abaixo).