Filho que confessou morte de professora em MG é indiciado por feminicídio

Ele acreditava que a mãe era obrigada a cobrir os gastos dele por ter uma condição de vida melhor, afirmou a investigação. Segundo a delegada, pessoas próximas a Matteos afirmaram que ele falava com frequência que, por ganhar mais, ela deveria "oferecer aquilo que ele desejava".

O homem tinha dívidas geradas em bets e seguiu apostando após o assassinato da mãe. Segundo a delegada, ele jogou no dia anterior e no dia da morte da mulher. "Após matar a mãe, ele seguiu apostando, continuou se manifestando nos grupos", disse.

Relembre o caso

Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos, foi encontrada morta em Minas Gerais Imagem: Obtida pelo UOL

Campos confessou que matou a mãe enforcada na casa onde eles moravam em 18 de julho. Exames indicam que a vítima não foi abusada sexualmente, embora o corpo tenha sido encontrado seminu, vestido apenas com a parte de cima da roupa.

Ele disse que "surtou durante uma briga" com a mulher devido a dívidas de apostas online e empréstimos consignados. Embora as discussões entre os dois fossem frequentes, não há registro criminal de conflitos entre os dois. O valor das dívidas que ele teria não foi divulgado.