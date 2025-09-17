Polícia indicia 43 por fraudes em regra do Universidade Gratuita em SC

Indiciamento não envolve 1.260 supostos bolsistas com patrimônio milionário. Ao UOL, o delegado-geral Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, confirmou que dois outros inquéritos policiais seguem em andamento para investigar possíveis fraudadores do programa com patrimônio superior a um milhão de reais. O Universidade Gratuita é destinado a pessoas em vulnerabilidade econômica.

Inicialmente, relatório do TCE-SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina) apontou 335 matrículas irregulares. Para a Polícia Civil, no entanto, ficou constatado apenas 43 possíveis alunos infratores.

O critério de ser catarinense ou residir no estado há mais de cinco anos é um requisito legal para conseguir bolsa. O TCE-SC identificou indícios de irregularidades em 218 casos de declarações de naturalidade e 117 pessoas não naturais que residiriam fora do estado.

O UOL questionou a Polícia Civil sobre o andamento dos outros inquéritos envolvendo as fraudes. Havendo manifestação, este texto será atualizado. A reportagem também tenta contato com o MPSC.

O TCE-SC informou que as inconsistências de naturalidade representam apenas uma das inúmeras irregularidades analisadas. O tribunal relatou que o governo estadual já havia tomado conhecimento de problemas no programa desde o ano passado. O Universidade Gratuita existe desde 2023.