Infiltração na Faria Lima e fuzis em execuções: como age a agora máfia PCC

Após Cabelo Duro, seu aliado Cláudio Roberto Ferreira, o Galo, foi assassinado com 70 tiros de fuzil. De lá para cá, homicídios continuaram ocorrendo no Tatuapé relacionados ao PCC, mas sem uso de armas de grosso calibre, como a de Noé Alves Schaun e Cláudio Marcos de Almeida, o Django, que defendeu Gritzbach em um "tribunal do crime". O primeiro foi degolado; o segundo, estrangulado.

Em maio de 2023, Rafael Maeda Pires, o Japa, foi encontrado morto num carro, no estacionamento de um prédio no Tatuapé, com um tiro na cabeça. Gritzbach delatou um suposto agiota e operador de esquema de lavagem de dinheiro do PCC, que tinha um escritório nesse mesmo prédio. Delatou também como Japa negociava com fintechs.

Entre as fintechs delatadas por Gritzbach estavam a InvBank e a 8Bank, que passou a se chamar 2GO Bank. Atualmente, o CEO da 2GO Bank é o policial civil Cyllas Elia Junior, preso no último domingo (14) sob suspeita de aplicas golpes financeiros em um bairro periférico da zona leste de São Paulo. Ao MP, Gritzbach detalhou como os criminosos usavam as fintechs para movimentar grandes quantias de dinheiro.

Eles conseguem transacionar, pegar o dinheiro em espécie (...). A partir do momento que está bancalizado, eles direcionam pras contas, e podem ter o controle delas: abrir, fechar, em qualquer nome, em qualquer CNPJ. Assim, conseguem operar mandando TED

Gritzbach, em delação ao MP

O delator ainda afirmou que os donos das fintechs são avisados de eventuais bloqueios. Com menos da metade dos mandados de prisão cumpridos na megaoperação do fim do mês passado, a PF informou que iria apurar possível vazamento.