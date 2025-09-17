Justiça bloqueia R$ 1,2 milhão de homem que matou gari e da esposa delegada

Decisão atende a um pedido feito pela filha de Laudemir, que é adolescente. O advogado que representa a jovem solicitou a indenização por danos morais, pensão mensal e o custeio de sessões de terapia.

Juiz considerou a investigação da polícia para determinar bloqueio dos bens. "A materialidade e os fortes indícios de autoria do ato ilícito geram uma elevada probabilidade de que ele seja condenado a reparar os danos causados", escreveu o magistrado.

A alta probabilidade de uma condenação em valor expressivo também é citada pelo juiz. Além disso, ele escreveu que: "conforme bem observado pelo Ministério Público, a sucessiva contratação de advogados particulares pelo primeiro réu já constitui um indício de que seu patrimônio está sendo diminuído para custear sua defesa criminal".

Magistrado também argumentou que a delegada, esposa de Renê, pode ser responsabilizada. "Por se tratar de delegada de polícia e proprietária da arma de fogo utilizada no crime, recaía sobre ela um dever qualificado de guarda e vigilância sobre o armamento. Aparentemente, houve uma falha nesse dever, permitindo que seu cônjuge tivesse acesso à arma e a utilizasse para cometer o homicídio", diz trecho da decisão.

Assim, em análise preliminar, há plausibilidade na tese de que ela também deva responder pela reparação dos danos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está claramente configurado.

Marcus Vinicius do Amaral Daher, juiz da 3ª Vara Cível de Contagem

O UOL tenta contato com os advogados dos réus. O espaço segue aberto para manifestação.