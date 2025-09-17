Mulher morta após colocar hidrogel aplicou em casa de amigo, diz família

O procedimento não foi realizado em estabelecimento de saúde, segundo nota da Secretaria da Saúde de São Vicente ao UOL. A pasta informou que não tem dados sobre o local onde foi feito o procedimento, tendo conhecimento apenas da condição clínica apresentada no momento da chegada da paciente ao hospital.

Ela já havia iniciado tratamento com antibiótico em outra unidade e apresentava dor intensa, inchaço e vermelhidão no local da aplicação, segundo a pasta. Encaminhada ao Hospital do Vicentino, passou por procedimento cirúrgico para remover tecidos danificados, mas não resistiu. A causa definitiva será confirmada pelo IML.

Wanessa dos Santos Batista, 23, amiga de Jamili, disse que ela realizou o procedimento estético fora de uma clínica. "Ela fez o procedimento na casa de um amigo, melhor amigo dela, mas não foi ele que aplicou. Ele indicou uma mulher que realizou o procedimento, que também era amiga dele. Depois da morte, os dois sumiram", disse Wanessa. Ela conta que só soube do ocorrido um dia depois.

Jamili Carvalho Oliveira (esquerda) e Wanessa dos Santos Batista (direita) Imagem: Arquivo pessoal

Vera Menezes, tia de Jamili, relata que a aplicação foi na região dos glúteos em 15 de agosto, e o quadro se agravou no decorrer dos dias. "A coisa foi se complicando de tal maneira até que ela procurou o Hospital Vicentino em São Vicente, onde permaneceu na UTI em estado gravíssimo devido às infecções causadas pelo hidrogel aplicado sem o mínimo de higiene."

Segundo Vera, a família não sabia que ela faria a aplicação. "Jamili tinha vários sonhos, ela tinha apenas 35 anos, filha única. Estamos destruídos", diz Vera. A tia também confirma que a aplicação ocorreu na casa de um amigo.