SP: Polícia pede prisão de suspeita de envolvimento na morte de ex-delegado

A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão da mulher que está sendo ouvida desde o final da tarde de hoje no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), no centro da capital paulista, por suspeita de participação no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes em Praia Grande, no litoral.
O que aconteceu
A solicitação será analisada pelo Plantão Judiciário. Se aprovada, a mulher, que não teve a identidade revelada, será presa.
Suspeita teria trazido um fuzil usado no crime da Praia Grande até a Grande São Paulo. Segundo apuração do colunista do UOL Josmar Jozino, a mulher alegou às autoridades ter ido buscar uma encomenda na cidade litorânea, mas não sabia o que tinha dentro da sacola. Não há informações se a arma foi recuperada.
Polícia chegou até a mulher após receber uma denúncia. Os agentes conseguiram apurar que a suspeita usou um veículo de transporte por aplicativo para retornar à Grande São Paulo. Ela seria namorada do fornecedor das armas utilizadas no assassinato — não há informações, porém, se esse fornecedor teria participado do crime.
Mulher chegou a sede do DHPP no final da tarde e ainda era ouvida durante a noite. Em nota ao UOL, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo a tratou como "suspeita". Como o nome dela não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.
Testemunhas e familiares dos dois suspeitos já identificados e procurados pela polícia também prestaram esclarecimentos hoje no DHPP. O conteúdo dos relatos não foi divulgado pelas autoridades, mas ninguém foi preso.
Buscas pelos dois suspeitos identificados prosseguem. As identidades deles não foram divulgadas. "Os trabalhos em campo para localização e prisão da dupla continuam", informou a pasta.
Objetos apreendidos hoje durante cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, na capital e Grande SP, estão sob análise pericial. A pasta não informou qual itens foram apreendidos e afirmou que mais detalhes não serão divulgados para não comprometer as investigações.
Morto a tiros de fuzil
Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de segunda-feira (15) em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.
Criminosos perseguiram a vítima. Imagens obtidas pelo UOL mostram o delegado tentando fugir dos atiradores, que estavam em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle do automóvel e bate em um ônibus. Na sequência, os assassinos descem do carro e dispararam diversas vezes contra o veículo do ex-delegado-geral.
SSP lamentou a morte do delegado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz, em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.