SP: Polícia pede prisão de suspeita de envolvimento na morte de ex-delegado

Polícia chegou até a mulher após receber uma denúncia. Os agentes conseguiram apurar que a suspeita usou um veículo de transporte por aplicativo para retornar à Grande São Paulo. Ela seria namorada do fornecedor das armas utilizadas no assassinato — não há informações, porém, se esse fornecedor teria participado do crime.

Mulher chegou a sede do DHPP no final da tarde e ainda era ouvida durante a noite. Em nota ao UOL, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo a tratou como "suspeita". Como o nome dela não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Testemunhas e familiares dos dois suspeitos já identificados e procurados pela polícia também prestaram esclarecimentos hoje no DHPP. O conteúdo dos relatos não foi divulgado pelas autoridades, mas ninguém foi preso.

Buscas pelos dois suspeitos identificados prosseguem. As identidades deles não foram divulgadas. "Os trabalhos em campo para localização e prisão da dupla continuam", informou a pasta.

Objetos apreendidos hoje durante cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, na capital e Grande SP, estão sob análise pericial. A pasta não informou qual itens foram apreendidos e afirmou que mais detalhes não serão divulgados para não comprometer as investigações.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de segunda-feira (15) em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.