Operação contra expansão do CV prende mais de 20 na zona oeste do Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está realizando na manhã de hoje uma operação para conter a expansão do CV (Comando Vermelho) na zona oeste da capital.

O que aconteceu

Agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão nas comunidades do Catiri e da Vila Kennedy. Até a última atualização deste texto, 26 suspeitos foram presos e um menor foi apreendido, informou a polícia fluminense, em nota.

Fase da Operação Contenção mira expansão territorial do CV. Conforme a PC-RJ, as investigações mostraram que os líderes do tráfico no Complexo da Penha — em especial Edgar Alves de Andrade, o "Doca", e seu principal aliado, Carlos Costa Neves, o "Gadernal" — coordenam a atuação de células armadas para ganhar influência em novos territórios.