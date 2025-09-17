Picuxo, a história por trás da foto que fez vira-lata ganhar o mundo

O clique que virou fenômeno

Thiago lembra que o cachorro já era conhecido na vizinhança, mas ninguém conseguia capturar aquela pose:

"A rua não dá nível com a janela, mas é uma janela alta e ninguém conseguiu tirar a foto, porque é alta. Eu tive que levantar a mão, esticar bem o braço e fazer a foto às cegas, sem ver o visor da câmera. A janela é bem alta e a rua é uma descida," lembra ele.

Assim que postou no Facebook, a repercussão começou tímida, dentro do seu círculo.

"Só coloquei no meu perfil, e ali ela ficava dentro do meu limite do Facebook, deu mais de mil seguidores e compartilhei num grupo de fotos. Nesse grupo, levei o recorde de curtidas. As pessoas começaram a tirar print e compartilhar, mas foi na pandemia que ela tomou essa repercussão internacional e nacional", conta Thiago.

De Goiás para o mundo

Thiago conta que a imagem cruzou fronteiras com a ajuda de amigos: "Eu tinha uma amiga em Portugal, e ela disse que uma amiga da Suíça tinha mandado a imagem pra ele. Durante a pandemia ela explodiu. Mas até hoje várias páginas continuam compartilhando. Sempre que meus amigos veem uma página, eles me marcam e falam: 'Olha a foto do Thiago'. A galera se identificou muito com esse Brasil de dentro, de ficar em casa, na porta, meio fofoqueiro", conta Thiago.