Preso por matar jovem em GO é suspeito de ser serial killer, diz polícia

Vítima foi encontrada sem as calças e com o corpo enterrado por entulhos. A polícia investiga se houve violência sexual.

Suspeito foi preso e negou estupro. Rildo afirmou que Elisângela reagiu ao assalto, eles brigaram, ela caiu e bateu a cabeça. O suspeito confessou, segundo a polícia, que enterrou o corpo para ocultar o cadáver.

Polícia descarta que morte de Elisângela tenha sido um acidente, como alega Rildo. "A quantidade de lesões que ela tinha no rosto e no crânio deixa muito evidente que não foi um acidente. Ela foi agredida com extrema violência e extrema barbaridade", declarou o delegado Adelson Candeo em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás.

Justiça goiana decretou a prisão preventiva de Rildo. Ele vai responder pelos crimes de feminicídio, latrocínio e ocultação de cadáver pela morte de Elisângela. Mas Rildo também é investigado por outros crimes em Rio Verde.

Homem é suspeito de ao menos mais duas mortes

Rildo é suspeito de dois feminicídios e dois desaparecimentos em Rio Verde. As vítimas de feminicídio têm 31 e 40 anos, são "dependentes químicas que andavam pela noite nessa mesma região e morreram exatamente da mesma forma que a Elisângela", afirmou o delegado. Elas também morreram com pancadas na cabeça, em terreno baldio, de madrugada. "Foram deixadas sem roupas e com alguma tentativa de ocultação de cadáver", disse Candeo.