Três cachorros morrem em SP após ficarem 1h30 em carro de pet shop

Três cachorros morreram em Americana, no interior de São Paulo, após terem sido deixados dentro de um carro de um pet shop durante um serviço de banho e tosa.

O que aconteceu

Dona do pet shop disse que precisou fazer entrega em endereço distante e deixou animais no carro. A informação foi fornecida à polícia pelo filho da tutora dos cães, que registrou boletim de ocorrência na última segunda-feira, no 1° Departamento de Polícia de Americana, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota.

Mortes teriam sido causadas pelo calor. Os cachorros das raças shih tzu e lhasa foram levados a uma veterinária após o incidente, que ocorreu na última quinta-feira. A profissional concluiu que a provável causa da morte foi hipertermia (aumento excessivo da temperatura corporal).