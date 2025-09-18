Criminosos invadem hospital em busca de homem baleado nove vezes no Rio

O Hospital Municipal Pedro 2º, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi invadido por oito homens encapuzados que buscavam por um paciente na madrugada de hoje.
O que aconteceu
Criminosos, alguns deles armados, entraram pelo estacionamento às 2h40 e seguiram direto para o centro cirúrgico. A movimentação deles foi gravada por câmeras de segurança usadas pela polícia para identificar os suspeitos.
Um dos suspeitos estava vestido de policial civil. No vídeo, é possível ver que o homem que usa um fuzil para render os guardas na entrada do estacionamento está com uma camisa com a sigla da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais.
Eles buscavam por um paciente que tinha levado nove tiros pouco tempo antes. No momento, porém, o homem já havia deixado o centro cirúrgico e foi levado para a enfermaria do hospital, não sendo encontrado durante a invasão.
Todos os funcionários ficaram muito transtornados. Os pacientes também. Tinham oito gestantes em trabalho de parto, crianças com seus pais, 300 pacientes internados, 36 pacientes em estado grave no CTI. Atrapalhou o funcionamento do hospital todo.
Daniel Soranz, secretário de Saúde do Rio
Os suspeitos fugiram do local sem levar a vítima e não foram presos nem identificados até o momento. Ao UOL, a PCERJ afirmou que instaurou um inquérito para apurar a invasão e que "faz diligências para identificar e capturar" os envolvidos no crime.
O homem, que não estava sob custódia policial, foi levado para outro hospital da capital. Ele foi transportado de ambulância, em um comboio guardado pela PM. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio ao UOL.
Paciente "está estável", informou o secretário. Daniel Soranz explicou que ele será transferido novamente, sem identificação, para proteção. "É uma situação assustadora, que vem se agravando no Rio de Janeiro em relação à segurança pública. A gente volta a pedir à secretaria de Segurança Pública do Estado que coloque uma viatura e um posto policial 24 horas em cada unidade de alta complexidade", disse. O UOL procurou a pasta para saber se há planos neste sentido para aumentar a segurança nas unidades.
Não há clareza sobre se os suspeitos do crime queriam matar a vítima ou resgatá-la. Segundo a TV Globo, o homem teria testemunhado um crime e a casa da família dele foi depredada por milicianos pouco antes da invasão ao hospital.
O secretário de Saúde afirmou que o policiamento no hospital foi reforçado, assim como a segurança na unidade de saúde para onde ele foi encaminhado. Daniel Soranz afirmou que o Pedro 2º está funcionando normalmente na manhã de hoje.
