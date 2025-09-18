Criminosos invadem hospital em busca de homem baleado nove vezes no Rio

Eles buscavam por um paciente que tinha levado nove tiros pouco tempo antes. No momento, porém, o homem já havia deixado o centro cirúrgico e foi levado para a enfermaria do hospital, não sendo encontrado durante a invasão.

Todos os funcionários ficaram muito transtornados. Os pacientes também. Tinham oito gestantes em trabalho de parto, crianças com seus pais, 300 pacientes internados, 36 pacientes em estado grave no CTI. Atrapalhou o funcionamento do hospital todo.

Daniel Soranz, secretário de Saúde do Rio

Os suspeitos fugiram do local sem levar a vítima e não foram presos nem identificados até o momento. Ao UOL, a PCERJ afirmou que instaurou um inquérito para apurar a invasão e que "faz diligências para identificar e capturar" os envolvidos no crime.

O homem, que não estava sob custódia policial, foi levado para outro hospital da capital. Ele foi transportado de ambulância, em um comboio guardado pela PM. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio ao UOL.

Paciente "está estável", informou o secretário. Daniel Soranz explicou que ele será transferido novamente, sem identificação, para proteção. "É uma situação assustadora, que vem se agravando no Rio de Janeiro em relação à segurança pública. A gente volta a pedir à secretaria de Segurança Pública do Estado que coloque uma viatura e um posto policial 24 horas em cada unidade de alta complexidade", disse. O UOL procurou a pasta para saber se há planos neste sentido para aumentar a segurança nas unidades.

Não há clareza sobre se os suspeitos do crime queriam matar a vítima ou resgatá-la. Segundo a TV Globo, o homem teria testemunhado um crime e a casa da família dele foi depredada por milicianos pouco antes da invasão ao hospital.