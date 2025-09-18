Homem procurado em hospital no Rio teria trocado milícia por CV

O suspeito de atirar na vítima, que teria articulado a invasão, foi identificado, segundo a polícia. Ele não teve o nome divulgado, mas, segundo o secretário da Polícia Civil Felipe Curi, foi preso em 2017 e atualmente é investigado por clonagem de veículos.

Vítima dos tiros foi presa em 2019 por extorsão e estava em liberdade condicional. "Quando deu entrada no hospital ontem, não havia pendência jurídica com relação a ele. O fato foi comunicado pela Policia Militar na delegacia de Santa Cruz", afirmou o comandante da PM.

Informações preliminares dão conta de que a vítima era da milícia, teria trocado de facção e passou a integrar o Comando Vermelho. Tudo leva a crer que [a invasão] seria para executar, justamente por essa troca de grupo criminoso.

Felipe Curi, secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro

Entenda o caso

Criminosos, alguns deles armados, entraram pelo estacionamento do Hospital Municipal Pedro 2º às 2h40 de hoje. Eles seguiram direto para o centro cirúrgico e tiveram a movimentação gravada por câmeras de segurança.

Um dos suspeitos estava vestido de policial civil. No vídeo, é possível ver que o homem que usa um fuzil para render os guardas na entrada do estacionamento está com uma camisa com a sigla da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais.